РФ будет готова нанести удар по местам ВСУ с ракетами Taurus

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия готова сбивать немецкие ракеты Taurus и наносить поражение по тем местам, откуда они запускались и откуда их привезли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
«Летит он на 2,5 тыс. км — это заявленная дальность. Насколько он реально полетит, никто не знает. Мы готовы ко всему. И сбивать Taurus мы готовы, и наносить поражение по местам, откуда их запускают, по тем, кто их запускает, а если понадобится, то и по тем местам, откуда их привезли», — сказал Картаполов изданию Life. ru.
Он напомнил, что полетные задания для высокоточного оружия устанавливают специалисты вооруженных сил тех государств, где это оружие производилось.
«(Ракеты) SCALP французские, Storm Shadow британские, ATACMS американские — полетные задания для них пишут специалисты вооруженных сил этих государств. Потому что в ВСУ нет специалистов, которые могут с этой техникой работать. То есть на кнопку пуск нажать могут — это не проблема, но ввести данные не могут: там есть ряд существенных моментов. Плюс данные они получают из источников космической разведки этих же государств. То же самое будет, если Германия эти ракеты Taurus передаст. Сейчас они кричат, что не будут их передавать, но посмотрим — мы это проходили», — сказал глава думского комитета.
26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия снимает всякие ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники. По словам политика, аналогичное решение приняли Великобритания и Франция.
Taurus — это авиационная крылатая ракета совместного шведско-немецкого производства, дальность — свыше 500 км. Способна лететь на низкой высоте (50 м), огибая рельеф местности. Существует в базовой (KEPD-350) и облегченной (KEPD-150) версиях. −0-