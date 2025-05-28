РФ будет готова нанести удар по местам ВСУ с ракетами Taurus

«(Ракеты) SCALP французские, Storm Shadow британские, ATACMS американские — полетные задания для них пишут специалисты вооруженных сил этих государств. Потому что в ВСУ нет специалистов, которые могут с этой техникой работать. То есть на кнопку пуск нажать могут — это не проблема, но ввести данные не могут: там есть ряд существенных моментов. Плюс данные они получают из источников космической разведки этих же государств. То же самое будет, если Германия эти ракеты Taurus передаст. Сейчас они кричат, что не будут их передавать, но посмотрим — мы это проходили», — сказал глава думского комитета.