Бундесвер: Киев получит первые дальнобойные системы через несколько недель

«Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооружённых сил — первые из них могут быть развёрнуты всего через несколько недель. Поскольку они уже входят в состав Вооружённых сил Украины, никакой дополнительной подготовки не требуется», — указано в заявлении минобороны Германии.