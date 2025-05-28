Медведев: Россия может принять любое решение в ответ на удары немецкими ракетами

Германия снова становится врагом России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках на Украину крылатых ракет Taurus и снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия. По словам Медведева, в случае применения Taurus по территории России «может быть принято любое решение об ответных действиях». В Госдуме поддержали Медведева, заявив, что Берлин «становится законной целью» после удара по России немецкими дальнобойными ракетами. Еще бывший канцлер ФРГ Шольц признавал, что Taurus не получится применять без участия бундесвера.