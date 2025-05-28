Лавров и Фидан обсудили инициативы по урегулированию украинского конфликта

16 мая в Стамбуле между делегациями России и Украины впервые с 2022 года прошли прямые переговоры. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «тысяча на тысячу», представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом встречи. Он также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Москва приняла «этот запрос к сведению».