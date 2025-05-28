Лавров и Фидан обсудили инициативы по урегулированию украинского конфликта

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили по телефону инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам разговора.
«Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине», — отмечается в тексте.
Телефонный разговор глав МИД двух стран состоялся накануне начинающегося в четверг двухдневного визита Фидана в Киев, где он намерен обсудить вопросы мирного урегулирования украинского конфликта.
Фидан
Лавров ранее в среду сообщил, что российская делегация во главе с Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум России по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.
16 мая в Стамбуле между делегациями России и Украины впервые с 2022 года прошли прямые переговоры. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «тысяча на тысячу», представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом встречи. Он также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Москва приняла «этот запрос к сведению».