«Хорошие новости»: Фицо допустил ослабление антироссийских санкций Евросоюза

Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо допустил возможность достижения компромисса с еврокомиссарами относительно санкционных ограничений на импорт российских энергоносителей. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnink Беларусь».
«…Мы бы могли добиться определенных уступок со стороны Европейской комиссии», — отметил Роберт Фицо.
Политик добавил, что уже сейчас поступают сообщения о наличии у ряда акторов мотивации возобновить соответствующий дипломатический диалог. В Sputnink отметили, что Роберт Фицо оценил это как «хорошие новости».
В свою очередь, сам глава словацкого Кабмина также находится под прицелом сторонников санкционного давления. Ранее Роберт Фицо резко ответил на инициативу германского Канцлера Фридриха Мерца ввести экономические рестрикции в отношении Словакии.