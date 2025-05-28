Путин расширит полномочия фонда «Защитники Отечества» для помощи инвалидам

Президент России выразил готовность расширить полномочия фонда «Защитники Отечества», чтобы организация могла оказывать поддержку в занятиях спортом действующим военнослужащим, ставшим инвалидами.
Инициатива поступила от статс-секретаря и заместителя министра обороны, а также главы фонда Анны Цивилевой, которая озвучила это предложение на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что для этого потребуется внесение изменений в президентский указ, на основании которого был создан фонд. Глава государства поддержал идею и подтвердил, что соответствующие поправки будут подготовлены.
Ранее Путин заявил, что 70% россиян должны активно заниматься спортом.