Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин расширит полномочия фонда «Защитники Отечества» для помощи инвалидам

Так, организация сможет оказывать поддержку в занятиях спортом действующим военнослужащим, ставшим инвалидами.

Источник: Аргументы и факты

Президент России выразил готовность расширить полномочия фонда «Защитники Отечества», чтобы организация могла оказывать поддержку в занятиях спортом действующим военнослужащим, ставшим инвалидами.

Инициатива поступила от статс-секретаря и заместителя министра обороны, а также главы фонда Анны Цивилевой, которая озвучила это предложение на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что для этого потребуется внесение изменений в президентский указ, на основании которого был создан фонд. Глава государства поддержал идею и подтвердил, что соответствующие поправки будут подготовлены.

Ранее Путин заявил, что 70% россиян должны активно заниматься спортом.