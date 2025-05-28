Глава киевского режима Владимир Зеленский побывал в Германии, где в очередной раз из уст канцлера Фридриха Мерца прозвучали заявления о поставках ракет Taurus Украине. Все эти действа — медийная игра, но если эти снаряды будут использованы против России, Европу будет втянута в большую войну, считает ливанский эксперт по международным отношениям Самер Караки, передает РИА Новости.
«Визит Зеленского в Германию и заявления канцлера Мерца о поставках дальнобойных ракет — это попросту медийная игра, попытка запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда без реальных перспектив на это», — отметил он.
При этом эксперт подчеркнул, что без согласования с США ни один Taurus не полетит в сторону российских территорий. Если это случится, Москва даст решительный ответ, уверен Караки. Если же эти «красные линии» будут преодолены, то это «воспламенит всю Европу».
Караки считает, что подобными действиями и заявлениями Германия пытает занять лидерство в Европе на фоне ослабления позиций Франции. Однако в противостоянии с Россией у нее комплекс нерешенных проблем: экономические, миграционные, внутренняя политика. Все попытки ослабить Россию уже не увенчались успехом. РФ выстояла под натиском беспрецедентных санкций и «закрепила контроль над восточными регионами», резюмировал Караки.
Ранее «МК» писал, что французский аналитик Ксавье Моро высказал мнение, что удар ракетами Taurus по Москве стал бы политическим концом канцлера Германии Фридриха Мерца, особенно если на это Россия даст ответ.