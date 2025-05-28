Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО через неделю соберется на украинский «шабаш»

В Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса состоится встреча контактной группы по поставкам вооружений киевскому режиму.

В Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса состоится встреча контактной группы по поставкам вооружений киевскому режиму. Об этом сообщили в пресс-службе военного блока.

Заседание запланировано на 4 июня 2025 года. Сбор пройдет накануне встречи министров обороны стран-членов НАТО.

«Заседание контактной группы по Украине под председательством Великобритании и Германии пройдет 4 июня в штаб-квартире НАТО», — говорится в официальном сообщении.

Главы военных ведомств стран альянса встретятся 5−6 июня. На повестке дня одни из главных вопросов — подготовка саммита НАТО в Гааге, который должен состояться в конце июня.

Ранее «МК» писал, что главред RT Маргарита Симоньян допустила, что ВС РФ могут нанести удар по Берлину, если Украине будут переданы немецкие ракеты Taurus и немецкие специалисты начнут помогать ВСУ их применять по территории РФ.