В Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса состоится встреча контактной группы по поставкам вооружений киевскому режиму. Об этом сообщили в пресс-службе военного блока.
Заседание запланировано на 4 июня 2025 года. Сбор пройдет накануне встречи министров обороны стран-членов НАТО.
«Заседание контактной группы по Украине под председательством Великобритании и Германии пройдет 4 июня в штаб-квартире НАТО», — говорится в официальном сообщении.
Главы военных ведомств стран альянса встретятся 5−6 июня. На повестке дня одни из главных вопросов — подготовка саммита НАТО в Гааге, который должен состояться в конце июня.
Ранее «МК» писал, что главред RT Маргарита Симоньян допустила, что ВС РФ могут нанести удар по Берлину, если Украине будут переданы немецкие ракеты Taurus и немецкие специалисты начнут помогать ВСУ их применять по территории РФ.