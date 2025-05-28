CBC: Канада намерена значительно увеличить оборонные расходы

Летом 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его страна выйдет на стандарты НАТО по затратам на оборону в размере 2% ВВП не ранее 2032 года, но позже в Минобороны страны сообщали, что это может произойти и до 2030 года. Как отмечал тогда Трюдо, в ближайшие 20 лет страна потратит на оборонные нужды 73 млрд канадских долларов (на тот момент $53,6 млрд). −0-