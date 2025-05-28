Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили пути к миру на Украине

Ранее глава МИД страны Сергей Лавров заявил, что следующий этап российско-украинских переговоров вновь пройдёт в Стамбуле 2 июня. Глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что на встрече стороны смогут обменяться меморандумами. Тем временем Украина уже передала России свой документ о прекращении огня и требует от Москвы ответного шага до очной встречи.