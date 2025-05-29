Новости СВО. Освобождены Зелёное Поле и Константиновка, Россия собрала 125 тысяч военных для наступления, названа дата переговоров в Стамбуле, 29 мая

Пока же продолжается подготовка меморандумов Россией и Украиной. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил, что он позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил назвать точную дату встречи, на которой стороны обменяются документами, в которых должны быть изложены условия прекращения конфликта. В ходе этой встречи, отмечает Мединский, Россия готова начать обсуждать пункты меморандума, но в Киеве решили начать некое совещание по этому вопросу и не дали ответа. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Стамбуле 2 июня.