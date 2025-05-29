Заседание контактной группы НАТО по поставкам оружия Украине пройдет 4 июня

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Контактная группа по поставкам оружия Украине соберется 4 июня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО перед встречей министров обороны альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.