Заседание контактной группы НАТО по поставкам оружия Украине пройдет 4 июня

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Контактная группа по поставкам оружия Украине соберется 4 июня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО перед встречей министров обороны альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.
«Заседание контактной группы по Украине под председательством Великобритании и Германии пройдет 4 июня в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении.
Встреча министров обороны НАТО состоится в Брюсселе 5−6 июня, на ней будет обсуждаться подготовка к саммиту НАТО в Гааге в конце июня. −0-