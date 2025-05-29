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Заседание контактной группы НАТО по поставкам оружия Украине пройдет 4 июня

Встреча министров обороны НАТО состоится в Брюсселе 5−6 июня, на ней будет обсуждаться подготовка к саммиту НАТО в Гааге в конце июня.

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Контактная группа по поставкам оружия Украине соберется 4 июня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО перед встречей министров обороны альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.

«Заседание контактной группы по Украине под председательством Великобритании и Германии пройдет 4 июня в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении.

Встреча министров обороны НАТО состоится в Брюсселе 5−6 июня, на ней будет обсуждаться подготовка к саммиту НАТО в Гааге в конце июня. −0-