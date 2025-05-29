Прототип новой сверхзвуковой авиационной системы США совершил первый взлет

Американская авиастроительная компания Hermeus успешно осуществила тестовый полет прототипа Mk 1 своей новой платформы Quarterhorse, предназначенной для достижения сверхзвуковых скоростей. Подробности приводит информпортал Defense News.
«Мы доказали жизнеспособность нашего итеративного подхода к разработке», — процитировали исполнительного директора фирмы Hermeus авторы материала.
Как указали в DN, первые практические тесты должны были состояться еще в 2023 году, однако инженерам неоднократно приходилось вносить корректировки в свои планы.
Собранная в ходе испытаний информация будет использована при создании усовершенствованной версии Mk 2, которая, как ожидается, сможет достигнуть летных показателей, превышающих скорость звука.
Появление совершенно новых американских авиационных систем может быть продиктовано фатальными изъянами уже принятых на вооружение Армией Соединенных Штатов. Ранее стало известно, что истребители F-35 могут быть легко опознаны российскими радарами, вопреки их «стелс»-технологиям.