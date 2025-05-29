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Фицо: ЕС пойдёт на уступки в вопросе отказа от российских энергоресурсов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможных компромиссах Еврокомиссии по вопросу запрета поставок российского энергетического сырья. Как сообщил глава правительства журналистам, Братиславе удалось добиться определённого прогресса в переговорах.

Источник: Life.ru

«Прекращение из РФ поставок ядерного топлива, обогащённого урана, нефти и газа станет серьёзной проблемой для нас», — заявил он.

Фицо подчеркнул, что Словакия поддерживает единство ЕС в вопросе санкций против Москвы, но оставляет за собой право налагать вето на ограничительные меры, если они угрожают национальным интересам.

Ранее Сербия договорилась с Россией о продлении газовых поставок до конца сентября. По словам главы «Сербиягаз» Душана Баятовича, это необходимо для обеспечения стабильных запасов топлива перед отопительным сезоном.