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В Брюсселе пройдет встреча НАТО по поставкам оружия Киеву

На ней будет обсуждаться подготовка к саммиту НАТО в Гааге в конце июня.

Источник: Аргументы и факты

Контактная группа, занимающаяся вопросами поставок вооружения Украине, планирует провести заседание 4 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Информацию об этом распространила пресс-служба альянса.

Мероприятие пройдет под сопредседательством Великобритании и Германии и будет организовано накануне встречи министров обороны стран НАТО, которая запланирована на 5−6 июня.

В рамках министерской встречи ожидается обсуждение подготовки к предстоящему саммиту НАТО, который должен состояться в Гааге в конце месяца.

Ранее стало известно, что Киев в период с января по апрель 2025 года направил на военные цели более 18,3 миллиарда долларов.