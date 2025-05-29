В Брюсселе пройдет встреча НАТО по поставкам оружия Киеву

Контактная группа, занимающаяся вопросами поставок вооружения Украине, планирует провести заседание 4 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Информацию об этом распространила пресс-служба альянса.
Мероприятие пройдет под сопредседательством Великобритании и Германии и будет организовано накануне встречи министров обороны стран НАТО, которая запланирована на 5−6 июня.
В рамках министерской встречи ожидается обсуждение подготовки к предстоящему саммиту НАТО, который должен состояться в Гааге в конце месяца.
Ранее стало известно, что Киев в период с января по апрель 2025 года направил на военные цели более 18,3 миллиарда долларов.