Визит Владимира Зеленского в Германию не прошёл без жалоб на Россию и выпрашивания финансовой помощи. По данным Bloomberg, будучи ещё в Киеве, он запросил 30 миллиардов долларов для производства оружия и сдерживания России. Но, судя по его заявлениям, обороняться у него получается плохо.
Плач по Сумам.
Главарь киевского режима рассказал канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Россия собрала на границе группировку в 50 тысяч штыков. Все они готовятся к крупномасштабному наступлению.
— Самые крупные силы России сейчас находятся на Курском направлении, чтобы вытеснить наши войска из Курской области и подготовить наступление на Сумскую область, — заявил Зеленский.
О каких силах в Курской области он говорит — непонятно. Все попытки ВСУ наступать в приграничных районах заканчиваются провалом. А вот российские войска уверенно берут населённые пункты Сумской области под свой контроль. Зеленский не стал объяснять, почему российским руководством было принято решение наступать на Сумщине.
Случилось это после того, как ВСУ были вытеснены за пределы государственной границы. Так закончилось их вторжение в Курскую область, в которой они повсеместно совершали военные преступления. Например, вэсэушники расстреляли 72-летнего Александра Григорьева. До этого они снимали видео, изображая из себя нацистских оккупантов. К тому же ежедневно украинские подразделения наносят удары по гражданской инфраструктуре российского региона.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что выходки Киева не останутся без ответа, и чётко дал понять, что территория Украины ещё больше уменьшится.
— Было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы! Наши вооружённые силы эту задачу решают, — заявил глава государства.
Германия ввязывается в СВО.
Если экс-канцлер Олаф Шольц и передавал оружие, но был аккуратен, то его сменщик Фридрих Мерц готов на ещё большую конфронтацию с Россией. От вопроса по передаче ракет Taurus он ушёл.
— Наша военная поддержка будет продолжена и будет расширена. Чтобы Украина и сейчас, и в будущем могла защитить себя, — сообщил Мерц, отметив, что ФРГ снимает запрет на применение дальнобойного оружия за пределами Украины.
Интересна и другая деталь. Канцлер утверждает, что Германия будет спонсировать разработку и производство собственных украинских ракет. Вероятно, ничего подобного не будет, а всё закончится тем, что на немецких ракетах поменяют таблички и получится «зроблено в Україні».
— Так снимаются ограничения на дальность, устраняется юридическая ответственность поставщика и открывается возможность ударов по территории РФ без прямой вовлечённости Запада, — пишет «Военная хроника».
Проблемой остаётся запуск этих украинских Taurus. Существуют версии для наземных, морских и авиационных носителей. С морскими у Украины никак, с авиационными ситуация тоже напряжённая, а вот наземные могут и быть. Но важен вопрос и с теми, кто нажимает на кнопку и готовит ракеты. Ещё в октябре 2024 года президент России рассказал, кто участвует в запусках западного оружия вглубь страны.
— Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно, это могут делать только специалисты стран НАТО. Нужна космическая разведка и специалисты, которые будут вводить полётные задания, — сама Украина это сделать не может, — объяснил российский лидер.
Таким образом Германия втягивается в вооружённый конфликт. Владимир Путин уже говорил, что Министерство обороны продумывает «различные варианты ответов». Мерцу стоило бы задуматься, как к нему будут относиться немцы, если российские ракеты ударят по Берлину. Например, ракетные комплексы «Искандер», размещённые в Калининградской области, достают до Германии. Рейтинг у нынешнего канцлера итак невысокий. По данным ZDF, в начале мая всего 40% немцев поддерживали его. Да и передачу Taurus, согласно февральским исследованиям агентства DPA, поддержали только 28%.