Готовы ли немцы умирать за Зеленского? Москва ответит

Проблемой остаётся запуск этих украинских Taurus. Существуют версии для наземных, морских и авиационных носителей. С морскими у Украины никак, с авиационными ситуация тоже напряжённая, а вот наземные могут и быть. Но важен вопрос и с теми, кто нажимает на кнопку и готовит ракеты. Ещё в октябре 2024 года президент России рассказал, кто участвует в запусках западного оружия вглубь страны.