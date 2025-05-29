29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Евросоюз хочет разжигания и эскалации украинского конфликта, ставит на карту свое будущее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента международных организаций МИД РФ Кирилла Логвинова на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
«Как это ни прискорбно для простых европейцев в контексте противодействия так называемой “российской угрозе” — а усилия по эскалации украинского кризиса являются частью еэсовской авантюры — Брюссель поставил на карту буквально все: достижения евроинтеграции, социально-экономическое благосостояние своих граждан, будущее ЕС в целом. Что называется, отцы-основатели европроекта судьи тем, кто задал Евросоюзу “вектор саморазрушения”. ЕС сегодня — это оруэлловская Океания, в которой благодаря двоемыслию, где дезинформация всегда на шаг впереди истины, евробюрократия пытается остановить ход истории. Перефразируя Оруэлла, урегулирование — это санкции. Поэтому правильнее говорить о роли ЕС в разжигании и эскалации украинского конфликта. Причем отнюдь не гипотетической», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли говорить о какой-то гипотетической роли ЕС в урегулировании украинского кризиса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что видит попытки Брюсселя нарушить возобновившийся переговорный процесс между Москвой и Киевом. −0-