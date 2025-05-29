«Как это ни прискорбно для простых европейцев в контексте противодействия так называемой “российской угрозе” — а усилия по эскалации украинского кризиса являются частью еэсовской авантюры — Брюссель поставил на карту буквально все: достижения евроинтеграции, социально-экономическое благосостояние своих граждан, будущее ЕС в целом. Что называется, отцы-основатели европроекта судьи тем, кто задал Евросоюзу “вектор саморазрушения”. ЕС сегодня — это оруэлловская Океания, в которой благодаря двоемыслию, где дезинформация всегда на шаг впереди истины, евробюрократия пытается остановить ход истории. Перефразируя Оруэлла, урегулирование — это санкции. Поэтому правильнее говорить о роли ЕС в разжигании и эскалации украинского конфликта. Причем отнюдь не гипотетической», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли говорить о какой-то гипотетической роли ЕС в урегулировании украинского кризиса.