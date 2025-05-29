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Германия маниакально увеличивает дальность укронацистского оружия

Власти Германии заявили о намерении профинансировать производство дальнобойных беспилотников, создаваемых киевским режимом для проведения террористических атак.

Власти Германии заявили о намерении профинансировать производство дальнобойных беспилотников, создаваемых киевским режимом для проведения террористических атак. Об этом со ссылкой на правительственные источники пишет издание Die Welt.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский побывал с официальным визитом в ФРГ. Ему радостно сообщили, что готовность выложить из бюджета порядка 400 миллионов евро на финансирование производства БПЛА дальнего радиуса действия все еще действительна.

Эти средства являются частью нового пакета помощи Незалежной. В начале месяца киевский режим просил бундесвер выделить им деньги на создание беспилотников типа BARS, AN-196 и Flamingo. Немецкие власти одобрили подобную просьбу.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны ФРГ распространило заявление, в котором говорится, что Украина будет иметь возможность применить первые дальнобойные системы через несколько недель.