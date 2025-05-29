Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский побывал с официальным визитом в ФРГ. Ему радостно сообщили, что готовность выложить из бюджета порядка 400 миллионов евро на финансирование производства БПЛА дальнего радиуса действия все еще действительна.