Daily Express: после ссоры в самолете жена Макрона назвала его неудачником

26 мая президент Франции Эммануэль Макрон пережил неловкие минуты по прибытии его самолета в аэропорт Ханоя во Вьетнаме в рамках недельного турне по Юго-Восточной Азии. Когда дверь самолета открылась, стало видно, что приготовившийся к выходу Макрон получает удар по лицу со стороны супруги, он на несколько секунд теряется, после чего все же берет себя в руки, поворачивается и машет встречающим, говорит «Привет» и спускается с трапа.