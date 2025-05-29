Около 5 тыс. человек в Канаде могут покинуть свои дома из-за лесных пожаров

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/.Не менее 5 тыс. человек могут вынужденно покинуть свои дома в центральной канадской провинции Манитоба из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Global News.
По его данным, пожары бушуют на западе провинции в районе города Флин-Флон. Огонь стремительно приближается, поэтому приказ об эвакуации могут в любой момент получить жители города и окрестных поселений. Предварительно, свои дома могут покинуть не менее 5 тыс. человек.
Площадь возгорания не уточняется. −0-