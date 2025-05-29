Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров назвал одну «яркую» особенность немецкий танков на СВО

Поставленные Германией танки «Леопард» киевскому режиму в зоне проведения специальной военной операции в основном горят, а не ездят.

Поставленные Германией танки «Леопард» киевскому режиму в зоне проведения специальной военной операции в основном горят, а не ездят. Такое ироничное заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Журналист «России 1» и представитель кремлевского пула Павел Зарубин поинтересовался мнением министра иностранных дел на счет бронетехники ФРГ на вооружении уронацистов.

«Они горят в основном, а не ездят», — ответил Лавров.

Ранее «МК» писал, что власти Германии заявили о намерении профинансировать производство дальнобойных беспилотников, создаваемых киевским режимом для проведения террористических атак.