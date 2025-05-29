Поставленные Германией танки «Леопард» киевскому режиму в зоне проведения специальной военной операции в основном горят, а не ездят. Такое ироничное заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
Журналист «России 1» и представитель кремлевского пула Павел Зарубин поинтересовался мнением министра иностранных дел на счет бронетехники ФРГ на вооружении уронацистов.
«Они горят в основном, а не ездят», — ответил Лавров.
Ранее «МК» писал, что власти Германии заявили о намерении профинансировать производство дальнобойных беспилотников, создаваемых киевским режимом для проведения террористических атак.