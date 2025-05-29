Суд в США не стал депортировать российскую учёную Петрову за эмбрионы лягушек

«Похоже, что нет ни фактических, ни юридических оснований для действий иммиграционного офицера. Жизнь и благополучие госпожи Петровой находятся под угрозой, если её депортируют в Россию», — заявила главный судья округа Вермонт Кристина Рейсс.
Рейсс не пояснила, что именно грозит Петровой в России. Однако издание пишет, что женщина утверждала о политических причинах своего отъезда из РФ.
Как сообщал Life.ru, Петрову арестовали в США за попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки. Ей может грозить до 20 лет тюремного заключения, но её вина еще не доказана. Представители американского министерства юстиции настаивали на её депортации в РФ.