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Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Серге Лавровым обсудили разрешение украинского конфликта, сообщает Госдеп.

Источник: © РИА Новости

«Госсекретарь Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Рубио приветствовал состоявшийся в выходные обмен пленными по формуле 1000 на 1000 между Россией и Украиной. Госсекретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному и добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны», — говорится в пресс-релизе.

Шестнадцатого мая в Стамбуле состоялась первая за три года встреча представителей Москвы и Киева. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.

Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.

Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.