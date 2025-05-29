Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта

«Госсекретарь Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Рубио приветствовал состоявшийся в выходные обмен пленными по формуле 1000 на 1000 между Россией и Украиной. Госсекретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному и добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны», — говорится в пресс-релизе.