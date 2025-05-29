Российские бойцы 4 дня сидели под носом у ВСУ и остались незамеченными

Разведчики вскрыли опорные пункты противника как на подступах к Богдановке, так и замаскированные позиции в населенном пункте. После чего Деревин отдал приказ на штурм. Военнослужащий также отметил, что украинские боевики не были готовы к атаке российских войск. В итоге в суматохе они попали в окружение, хотя, по признанию штурмовика, в этом населенном пункте у них была выстроена серьезная линия обороны.