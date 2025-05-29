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Российские бойцы 4 дня сидели под носом у ВСУ и остались незамеченными

Российские штурмовики перед освобождением Богдановки в ДНР собирали разведданные прямо под носом у ничего неподозревающих украинских боевиков.

Российские штурмовики перед освобождением Богдановки в ДНР собирали разведданные прямо под носом у ничего неподозревающих украинских боевиков. Бойцы ВС РФ просидели в 300 метрах от опорника ВСУ четверо суток, сообщил командир штурмовой группы Денис Деревин, передает РИА Новости.

«Воспользовавшись туманом, группа преодолела расстояние два километра по полям и закрепилась с южной стороны в 300 метрах от опорника противника. Ну и сидели там, скажем так, не показывая себя около четырех суток», — рассказал он.

Разведчики вскрыли опорные пункты противника как на подступах к Богдановке, так и замаскированные позиции в населенном пункте. После чего Деревин отдал приказ на штурм. Военнослужащий также отметил, что украинские боевики не были готовы к атаке российских войск. В итоге в суматохе они попали в окружение, хотя, по признанию штурмовика, в этом населенном пункте у них была выстроена серьезная линия обороны.

Освободили донецкую Богдановку месяц назад. Об этом официально сообщало Министерство обороны России. Ранее «МК» писал, что освобождение населенного пункта Зеленое Поле в ДНР позволило ВС РФ продвинуться к Днепропетровской области, расстояние до которой составляет менее 2 километров.