Депутат Чепа назвал угрозы семье Мединского попыткой сорвать переговоры

В беседе с ТАСС он отметил, что такие действия со стороны украинских радикалов могут быть направлены на дестабилизацию переговорного процесса. Депутат подчеркнул, что к угрозам семье Мединского имеют отношение власти Украины. Сейчас Киев делает всё возможное для срыва мирных переговоров.