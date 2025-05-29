Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили урегулирование кризиса на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса и возможные пути его политического урегулирования. Об этом стало известно в среду, 28 мая.
Как сообщили в МИД РФ, в частности, были затронуты различные инициативы, направленные на разрешение конфликта.
Помимо этого, стало известно, что президент России Владимир Путин в понедельник, 26 мая, встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Глава МИД Турции Фидан ранее заявил, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, главой МИД России Сергеем Лавровым, министром обороны Андреем Белоусовым, помощником президента РФ Владимиром Мединским и другими высокопоставленными чиновниками России.
Ранее в ТАСС сообщили, что наиболее вероятной площадкой проведения второго раунда переговоров между Россией и Украиной все еще остается турецкий Стамбул.
По данным агентства Bloomberg, ранее Вашингтон выразил желание увидеть другой состав российской делегации на возможных переговорах с Украиной в Ватикане. В особенности это касается помощника президента России Владимира Мединского.