Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили урегулирование кризиса на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса и возможные пути его политического урегулирования. Об этом стало известно в среду, 28 мая.