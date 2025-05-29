«Если информация верна, исключать украинский след нельзя. Мы помним варварские убийства таких людей, как Даша Дугина и Владлен Татарский. Киев бьётся в русофобских конвульсиях», — заявил он в интервью ТАСС.
Проигрывая на фронте, Украина переходит к террористическим действиям. Это в России видят ежедневно, отражая атаки беспилотников ВСУ на мирную инфраструктуру городов.
Слуцкий также подчеркнул, что киевский режим по-прежнему не стремится к миру. Переговоры покажут, насколько при посредничестве США удастся достичь компромисса, однако с учётом опыта Минска-2 и Стамбула-1, «можно ожидать любые провокации», предупредил парламентарий.
Ранее стало известно, что глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский и члены его семьи получают угрозы от украинцев. Руководитель делегации Киева, министр обороны Незалежной Рустем Умеров заявил, что официальный Киев ничего не может сделать с этим, поскольку угрозы якобы являются делом рук их «нацистов».