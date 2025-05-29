Киевский режим не намерен вести серьезные переговоры по мирному урегулированию конфликта и старается не выходить на прямые контакты с Россией. Себе в помощники Украина хочет притянуть европейские страны, сообщил посол по особым поручения МИД РФ Родион Мирошник, передают «Известия».
«Украина пытается всячески втянуть за собой европейские страны для того, чтобы они срывали в любом варианте переговоры. И они для этого будут максимально пытаться использовать запрещенные инструменты», — подчеркнул дипломат.
Мирошник считает, что Москва и Вашингтон в последнее время пытаются прийти к политико-дипломатическому консенсусу по Украине. Однако Россия продолжает настаивать на своих условиях и будет продолжать это делать. Тем временем Киев всячески пытается мешать диалогу РФ и США и затягивать конфликт.
Однако глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает показуху с громкими заявлениями о желании вести переговоры с Россией. Накануне он публично объявил, что украинская сторона «в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира мы готовы встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы».
Ранее «МК» писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого информировал его о подготовке Москвой конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Встреча делегаций может состояться 2 июня.