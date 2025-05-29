Европейцы на побегушках Украины будут срывать мирные переговоры

Мирошник считает, что Москва и Вашингтон в последнее время пытаются прийти к политико-дипломатическому консенсусу по Украине. Однако Россия продолжает настаивать на своих условиях и будет продолжать это делать. Тем временем Киев всячески пытается мешать диалогу РФ и США и затягивать конфликт.