Силы ПВО сбили три беспилотника, атаковавшие Московский регион

Система противовоздушной обороны успешно предотвратила атаку трех беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«ПВО Минобороны успешно отразила нападение трех дронов на Московский регион», — отметил он.
Собянин добавил, что серьезных повреждений и пострадавших нет. «На месте падения обломков работают экстренные службы», — уточнил он.
Для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок в аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это является нашим приоритетом.