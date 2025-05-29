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Силы ПВО сбили три беспилотника, атаковавшие Московский регион

Система противовоздушной обороны успешно предотвратила атаку трех беспилотников, направлявшихся к Москве.

Система противовоздушной обороны успешно предотвратила атаку трех беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«ПВО Минобороны успешно отразила нападение трех дронов на Московский регион», — отметил он.

Собянин добавил, что серьезных повреждений и пострадавших нет. «На месте падения обломков работают экстренные службы», — уточнил он.

Для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок в аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это является нашим приоритетом.