На Западе отреагировали на опрометчивые слова Мерца о Taurus: это будет конец

Он считает, что Россия даст зеркальный ответ в случае отработки Киевом такого сценария. Аналитик сослался на слова главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая предупредила о том же власти Германии. Однако, продолжил аналитик, Москве вряд ли придется планировать возможный ответный удар по Берлину. Он считает, что канцлер ФРГ не желает войны с РФ, потому не решится на такие действия.