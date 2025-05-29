Избранный немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России ракетами Taurus. Это снаряды производства ФРГ. По мнению аналитика из Франции, основателя центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро, атака ракет Taurus на Москву станет политическим концом для Фридриха Мерца.
Он считает, что Россия даст зеркальный ответ в случае отработки Киевом такого сценария. Аналитик сослался на слова главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая предупредила о том же власти Германии. Однако, продолжил аналитик, Москве вряд ли придется планировать возможный ответный удар по Берлину. Он считает, что канцлер ФРГ не желает войны с РФ, потому не решится на такие действия.
«Мерц прекрасно понимает, что если он когда-нибудь примет такое решение, то с политической точки зрения это будет его конец, особенно если русские нанесут ответный удар», — подытожил Ксавье Моро в беседе с РИА Новости.
Сам канцлер ФРГ, между тем, заявил о разработке нового, уже 18-ого, пакета санкций против Москвы. По его словам, европейцы обсуждают меры в отношении РФ с США.