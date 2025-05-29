Рубио в разговоре с Лавровым приветствовал обмен пленными

Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет 2 июня в Стамбуле. Об этом заявил глава МИД России. По его словам, на данный момент российская сторона завершает работу над меморандумом о прекращении огня, который планируется представить украинской делегации во время встречи.