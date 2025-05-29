Рубио в разговоре с Лавровым приветствовал обмен пленными

Рубио положительно оценил обмен.
Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым приветствовал крупномасштабный обмен пленными между, который состоялся на минувших выходных. Об этом 28 мая сообщает Госдепартамент США.
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«Рубио поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь приветствовал состоявшийся в выходные обмен пленными по формуле “1000 на 1000” между Россией и Украиной», — сказано в пресс-релизе Госдепартамента. Рассылка есть в распоряжении URA.RU.
Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет 2 июня в Стамбуле. Об этом заявил глава МИД России. По его словам, на данный момент российская сторона завершает работу над меморандумом о прекращении огня, который планируется представить украинской делегации во время встречи.
Среди ключевых условий, выдвигаемых Москвой, — отмена нормативных актов, ограничивающих права русскоязычного населения, отказ Украины от членства в НАТО, а также возвращение страны к нейтральному и безъядерному статусу. Подробная информация о подготовке к переговорам и их основных темах — в материале URA.RU.