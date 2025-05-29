Украина выходит на новый уровень войны — несуществующим оружием

«Правда, в реальности мы ежедневно теряем людей и территории, но если об этом не говорить по телевизору, то этого вроде и нет. А Сумская область… ну, область — у нас их много. А потом? Просто поменяем название страны. Не переживайте», — резюмировал парламентарий.