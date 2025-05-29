Украина выходит на новый уровень войны — несуществующим оружием

Шумиха вокруг ожидаемых или уже состоявшихся поставок дальнобойных немецких ракет Taurus Украине является ничем иным как элемент пропагандистской машины главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.
«Зеленский и его машина пропаганды вышли на новый уровень войны — несуществующим оружием. Это раньше надо было месяцами жевать сопли по поводу передачи десятка 40-летних F-16. Сейчас передача не обязательна. Мы просто заявляем в телемарафоне, что у нас это есть», — отметил парламентарий.
Накануне Зеленский находился с визитом в Германии, где он и канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявили о поставках Taurus киевскому режиму. Подробностей раскрыто не было. Однако Дубинский уверен, что все эти заявления являются лишь фарсом и вымыслом.
При этом депутат призвал не обращать внимания на мнимое вооружение, а взглянуть на ситуацию, которая творится на фронте. По его признанию, так ежедневно гибнут украинцы и происходят потери территорий. Он привел в пример Сумскую область, которая может быть потеряна в ближайшее время.
«Правда, в реальности мы ежедневно теряем людей и территории, но если об этом не говорить по телевизору, то этого вроде и нет. А Сумская область… ну, область — у нас их много. А потом? Просто поменяем название страны. Не переживайте», — резюмировал парламентарий.
Ранее «МК» писал, что ливанский эксперт по международным отношениям Самер Караки также считает, что поставки немецких ракет Taurus всего лишь медийная игра. Однако, если они все же будут применены по территории России, то Европа будет втянута в большую войну.