Пленный: солдаты ВСУ не хотят умирать и дезертируют, ожидая перемирия

По информации РИА Новости, на фоне обсуждений возможного перемирия между Россией и Украиной в рядах украинских войск фиксируются случаи дезертирства и сдачи в плен.
Об этом рассказал военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Сергей Кавкало, находящийся в плену.
Он утверждает, что среди украинских солдат растёт нежелание продолжать участие в боевых действиях, особенно в преддверии возможных договорённостей.
По словам Кавкало, некоторые бойцы предпочитают сдачу в плен или покидают свои позиции, не желая погибать за, как он выразился, ошибочные решения командования и украинского руководства.
Ранее Кавкало рассказал, как офицер Вооружённых сил Украины с позывным Бандит отдал приказ убить сдающегося в плен сослуживца с позывным Цыган.