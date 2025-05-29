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Пленный: солдаты ВСУ не хотят умирать и дезертируют, ожидая перемирия

По его словам, сослуживцы не хотят умирать из-за глупостей своего командования и Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

По информации РИА Новости, на фоне обсуждений возможного перемирия между Россией и Украиной в рядах украинских войск фиксируются случаи дезертирства и сдачи в плен.

Об этом рассказал военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Сергей Кавкало, находящийся в плену.

Он утверждает, что среди украинских солдат растёт нежелание продолжать участие в боевых действиях, особенно в преддверии возможных договорённостей.

По словам Кавкало, некоторые бойцы предпочитают сдачу в плен или покидают свои позиции, не желая погибать за, как он выразился, ошибочные решения командования и украинского руководства.

Ранее Кавкало рассказал, как офицер Вооружённых сил Украины с позывным Бандит отдал приказ убить сдающегося в плен сослуживца с позывным Цыган.