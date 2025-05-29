Функционеры Министерства экономики Швейцарской Конфедерации одобрили заключение контракта о приобретении Германией принадлежащих стране танков Leopard. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарский Кабмин.
«Основываясь на договорных гарантиях сторон, что ни танки, ни их компоненты или комплектующие не могут быть переданы Украине…», — отметили чиновники.
Как отметили в ТАСС, германская сторона рассчитывает приобрести 71 танк Leopard 1 модификации A5, которые сама Швейцария купила у Италии еще в 2016 году.
В соответствии с официальным государственным нейтралитетом, покупатели швейцарского оружия не имеют право передавать его странам, участвующим в военных конфликтах. Именно это стало причиной отказа руководства альпийской конфедерации в заключении сделки с ФРГ по танкам Leopard в 2023 году.
Опасения Швейцарии относительно реэкспорта своих боевых машин киевскому режиму нельзя назвать безосновательными. Ранее германский Канцлер Фридрих Мерц заявил, что снял все ограничения на передачу радикалам ВСУ дальнобойных вооружений — пресс-секретарь Президента России уже прокомментировал ситуацию.