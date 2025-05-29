Швейцария продаст Германии 71 танк Leopard, но есть нюансы

В соответствии с официальным государственным нейтралитетом, покупатели швейцарского оружия не имеют право передавать его странам, участвующим в военных конфликтах. Именно это стало причиной отказа руководства альпийской конфедерации в заключении сделки с ФРГ по танкам Leopard в 2023 году.