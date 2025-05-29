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Мерца захватили нацистские настроения на счет «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Фридрих Мерц занял агрессивную и безответственную позицию по запуску газопровода «Северный поток — 2».

Канцлер Германии Фридрих Мерц занял агрессивную и безответственную позицию по запуску газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Мерц неоднократно заявлял, что приложит все возможные усилия, чтобы данная газовая ветка не была введена в эксплуатацию. При этом ходили разговоры, что власти Германии обсуждают сделку по «Северному потоку — 2» с американцами.

«Мерц занял агрессивную, безответственную и тупиковую позицию. Такое ощущение, что над разумом Мерца возобладали нацистские пораженческие настроения в ущерб мирного будущего Германии и ее граждан», — отметил Шеремет.

Депутат также считает, что подобными действиями правительство Германии обрекает экономику страны на обрушение. При этом пострадают еще и некоторые государства-члены Евросоюза.