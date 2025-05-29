Суд в США заблокировал введённые Трампом пошлины

Суд по международной торговле постановил, что Конгресс обладает исключительными полномочиями регулировать торговлю с другими странами. Чрезвычайные полномочия Трампа не могут превышать их, и Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на который ссылался президент, не даёт ему право вводить «неограниченные тарифы на товары практически из всех стран мира».