Чиновники киевского режима приняли решение импортировать из Соединенных Штатов сжиженный природный газ с помощью обходного маршрута. Подробности приводит РБК-Украина со ссылкой на инсайдеров.
По имеющимся данным, партии СПГ изначально будут направляться из США в греческие порты, а оттуда — в Болгарию. Отмечается, что ключевым элементом новой системы поставок станут граничащие с западной Украиной Румыния и Республика Молдова.
Согласно информации инсайдеров, маршрут начнет действовать в первых числах июня — сжиженное «голубое топливо» США поможет ежегодно компенсировать до 800 миллионов кубометров расходуемого газа.
Данный вариант обходной логистики особенно актуален в связи с постоянным удорожанием жизни на территориях, подконтрольных киевскому режиму. Ранее стало известно, что к концу 2024 года стоимость электроэнергии для украинцев увеличилась на 63,6 процента.