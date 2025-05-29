Госсек США Рубио и глава МИД Лавров провели телефонный разговор: о чем шла речь

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в переговорном процессе по Украине. Марко Рубио напомнил, что Вашингтон по-прежнему призывает Москву и Киев к диалогу, сказано в пресс-релизе Госдепа.