Госсек США Рубио и глава МИД Лавров провели телефонный разговор: о чем шла речь

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в переговорном процессе по Украине. Марко Рубио напомнил, что Вашингтон по-прежнему призывает Москву и Киев к диалогу, сказано в пресс-релизе Госдепа.
Он повторил, что американский лидер Дональд Трамп настаивает на конструктивных контактах России с Украиной. Президент США считает прямой диалог «единственным путем к прекращению» конфликта. Марко Рубио выделил также положительный момент переговоров Москвы и Киева.
«Госсекретарь поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Марко Рубио приветствовал состоявшийся в выходные обмен пленными по формуле 1000 на 1000 между Россией и Украиной», — подчеркнули в Госдепе.
Дональд Трамп посчитал, что введение новых антироссийских санкций усугубит ситуацию. Он сообщил, что не планирует принимать дополнительные меры в отношении Москвы.