Украинское «болото» Запада вряд ли останется независимой страной

Украина после заключения мирового соглашения больше не будет существовать в виде независимого государства. Об этом заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.
«Существование Украины в будущем — открытый вопрос. Большую часть истории она была просто регионом. Если смотреть со времени переворота в 2014 году, можно выделить три части: восточную, где проживают русские, западную, которая была под властью Польши, Австро-Венгрии. И есть середина, то есть нечто среднее между двумя сторонами», — отметил эксперт.
Макгрегор уверен, что восток Незалежной останется за Россией. Причем, под контроль РФ перейдет и часть центра. Самые большие проблемы, по мнению эксперта, будет испытывать западная часть.
Это связано в первую очередь с тем, что большая часть населения сбежала из этой части Украины заграницу. И не собирается возвращаться. Макгрегор также подчеркнул, что Запад не знает, что делать с бывшей советской республикой, которое «превратилось в большое болото».