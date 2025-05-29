Украинское «болото» Запада вряд ли останется независимой страной

«Существование Украины в будущем — открытый вопрос. Большую часть истории она была просто регионом. Если смотреть со времени переворота в 2014 году, можно выделить три части: восточную, где проживают русские, западную, которая была под властью Польши, Австро-Венгрии. И есть середина, то есть нечто среднее между двумя сторонами», — отметил эксперт.