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В правительстве Приморья назначили нового министра

Андрей Клементьев стал врио министра цифрового развития и связи.

Источник: Комсомольская правда

Кадровые перестановки произошли в правительстве Приморья. Временно исполняющим обязанности министра цифрового развития и связи региона стал Андрей Клементьев. Он занял должность с 29 мая, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По информации пресс-службы краевого правительства, у Андрея Станиславовича есть профильное высшее образование, также он больше десяти лет работал в сфере цифровых технологий. До своего назначения он возглавлял IT-направление в одном из региональных подразделений Сбербанка России.

«Основные задачи нового руководителя — реализация нацпроекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства” в Приморье, развитие электронных услуг, в том числе их проактивное предоставление, и импортонезависимость ИТ-инфраструктуры региона», — прокомментировали в правительстве.

Предыдущим руководителем ведомства был Константин Волошин, который возглавлял его больше пяти лет. Пост он покинул по собственному желанию.