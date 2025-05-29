Госдеп: Рубио в беседе с Лавровым упомянул обмен пленными между РФ и Киевом

Американский госсекретарь Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым приветствовал обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который недавно провели Россия и Украина, сообщил Госдепартамент США.
Договоренности о передаче военных, находящихся в плену, были достигнуты в рамках первого раунда переговоров Москвы и Киева.
«Рубио приветствовал состоявшийся в выходные обмен пленными по формуле “1000 на 1000” между Россией и Украиной», — отмечается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Госсекретарь также указал на важность конструктивного диалога. По словам главы Госдепартамента, это является единственным способом достижения мирного урегулирования украинского конфликта.
Напомним, МИД России проинформировал, что Лавров в разговоре с Рубио сообщил о подготовке Россией конкретных предложений к следующему раунду прямых переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, глава МИД РФ и госсекретарь США подтвердили готовность к продолжению диалога между российским и американским дипломатическими ведомствами.