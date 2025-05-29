Госдеп: Рубио в беседе с Лавровым упомянул обмен пленными между РФ и Киевом

Напомним, МИД России проинформировал, что Лавров в разговоре с Рубио сообщил о подготовке Россией конкретных предложений к следующему раунду прямых переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, глава МИД РФ и госсекретарь США подтвердили готовность к продолжению диалога между российским и американским дипломатическими ведомствами.