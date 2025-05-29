Сенатор Джабаров: позиция Трампа по Украине меняется из-за действий Рубио

Сенатор Владимир Джабаров в эфире Первого канала заявил, что изменение позиции Дональда Трампа по украинскому вопросу связано с влиянием госсекретаря Марко Рубио.
По мнению парламентария, глава Белого дома не получает полной картины происходящего, так как его ближайшее окружение, в частности Рубио, ограничивает доступ к более взвешенным точкам зрения на конфликт.
Джабаров выразил уверенность, что именно госсекретарь фактически контролирует внешнеполитический курс США в этом направлении и оказывает серьёзное влияние на мнение президента.
Он также охарактеризовал Рубио как опасного и влиятельного политика.
Ранее стало известно, что американский госсекретарь Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым приветствовал обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который недавно провели Россия и Украина.