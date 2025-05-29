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Сенатор Джабаров: позиция Трампа по Украине меняется из-за действий Рубио

Он считает, что окружение Трампа не докладывает президенту всю информацию.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Владимир Джабаров в эфире Первого канала заявил, что изменение позиции Дональда Трампа по украинскому вопросу связано с влиянием госсекретаря Марко Рубио.

По мнению парламентария, глава Белого дома не получает полной картины происходящего, так как его ближайшее окружение, в частности Рубио, ограничивает доступ к более взвешенным точкам зрения на конфликт.

Джабаров выразил уверенность, что именно госсекретарь фактически контролирует внешнеполитический курс США в этом направлении и оказывает серьёзное влияние на мнение президента.

Он также охарактеризовал Рубио как опасного и влиятельного политика.

Ранее стало известно, что американский госсекретарь Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым приветствовал обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который недавно провели Россия и Украина.