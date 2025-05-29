Киевский режим придумал новый повод для обвинений России в вопросе ЗАЭС

Однако решение об использовании мощностей ЗАЭС в рамках собственной энергетической системы остается за властями России — с сентября 2022 года область является легитимным субъектом Федерации. Ранее министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что американским специалистам не будет предоставлено управление данной атомной электростанцией.