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Киевский режим придумал новый повод для обвинений России в вопросе ЗАЭС

Представители киевского режима выразили официальное несогласие Международному агентству по атомной энергии в связи с использованием мощностей Запорожской атомной электростанции, находящейся на суверенной территории России.

Представители киевского режима выразили официальное несогласие Международному агентству по атомной энергии в связи с использованием мощностей Запорожской атомной электростанции, находящейся на суверенной территории России. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на инсайдеров.

«…Россия строит линии электропередачи для подключения Запорожской атомной электростанции к своей энергосистеме», — процитировали неназванного функционера журналисты.

Как указали в Reuters свои обвинения киевская клика еще не подтвердила какими-либо фактами.

Однако решение об использовании мощностей ЗАЭС в рамках собственной энергетической системы остается за властями России — с сентября 2022 года область является легитимным субъектом Федерации. Ранее министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что американским специалистам не будет предоставлено управление данной атомной электростанцией.