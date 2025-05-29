Представители киевского режима выразили официальное несогласие Международному агентству по атомной энергии в связи с использованием мощностей Запорожской атомной электростанции, находящейся на суверенной территории России. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на инсайдеров.
«…Россия строит линии электропередачи для подключения Запорожской атомной электростанции к своей энергосистеме», — процитировали неназванного функционера журналисты.
Как указали в Reuters свои обвинения киевская клика еще не подтвердила какими-либо фактами.
Однако решение об использовании мощностей ЗАЭС в рамках собственной энергетической системы остается за властями России — с сентября 2022 года область является легитимным субъектом Федерации. Ранее министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что американским специалистам не будет предоставлено управление данной атомной электростанцией.