Рубио в разговоре с Лавровым призвал РФ к диалогу с Украиной

Обмен пленными уже завершён, и сейчас Москва активно работает над проектом меморандума по будущему мирному договору. Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что РФ передаст его украинской стороне на следующей встрече. По данным Лаврова, она пройдет 2 июня в Стамбуле. При этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев уже передал Москве свой меморандум о прекращении огня и ждёт ответного шага до переговоров делегаций.