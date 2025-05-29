Рубио в разговоре с Лавровым призвал РФ к диалогу с Украиной

Рубио приветствовал недавний обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000», состоявшийся в выходные. Американский госсекретарь также повторил призывы президента Дональда Трампа к конструктивному и добросовестному диалогу с Украиной, назвав это единственным путём к прекращению военных действий.
16 мая в Стамбуле состоялась первая за три года встреча представителей Москвы и Киева. На ней стороны договорились о масштабном обмене пленными и обсудили возможности для будущего перемирия. Украина выразила желание провести встречу глав государств, на что Россия ответила положительно.
Обмен пленными уже завершён, и сейчас Москва активно работает над проектом меморандума по будущему мирному договору. Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что РФ передаст его украинской стороне на следующей встрече. По данным Лаврова, она пройдет 2 июня в Стамбуле. При этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев уже передал Москве свой меморандум о прекращении огня и ждёт ответного шага до переговоров делегаций.