Сергей Лавров рассказал о втором раунде переговоров Москвы и Киева: названы дата и место

Представители от России и Украины договорились о проведении второго раунда прямых переговоров. Встреча вновь состоится в Стамбуле. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он назвал точную дату. Переговоры между делегациями от России и Украины пройдут 2 июня. По словам Сергея Лаврова, Москва уже заканчивает доработку меморандума по прекращению огня. Документ будет представлен киевской стороне при встрече в Стамбуле, добавил он.
Сергей Лавров уточнил, что требования российской стороны остаются прежними. В их числе отказ Киева от вступления в НАТО, нейтральный статус Украины и отмена законов, ущемляющих права русскоговорящих граждан.
Министр иностранных дел добавил, что Москва даст все необходимые пояснения к меморандуму при встрече с киевской делегацией. Он также назвал положительным шагом организацию второго переговорного раунда. Глава МИД России подчеркнул, что стороны обсудят обе версии меморандумов. Отмечается, что требование о признании новых территорий РФ не входит в перечень обязательных условий Москвы.
Тем временем, Вашингтон уже получил от Киева меморандум по прекращению огня. Украина, по словам спецпредставителя президента США Кита Келлога, ждет ответного шага от России. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены увидеть оба документа и сравнить условия двух сторон. Кит Келлог уточнил, что после подготовки меморандумов может состояться третья встреча. Он назвал предполагаемым местом беседы Женеву. Кроме того, спецпредставитель американского лидера заявил, что Россия якобы отклонила предложение Ватикана на проведение встречи делегаций там.
Запад, несмотря на переговоры в Стамбуле, продолжает эскалацию конфликта. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальнобойности поставляемого Киеву оружия. Теперь, по словам немецкого политика, ВСУ способны поражать цели на расстоянии 300 и более километров. Однако Россия уже отреагировала на соответствующее заявление предупреждением о зеркальном ответе в случае таких действий.