Сергей Лавров рассказал о втором раунде переговоров Москвы и Киева: названы дата и место

Тем временем, Вашингтон уже получил от Киева меморандум по прекращению огня. Украина, по словам спецпредставителя президента США Кита Келлога, ждет ответного шага от России. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены увидеть оба документа и сравнить условия двух сторон. Кит Келлог уточнил, что после подготовки меморандумов может состояться третья встреча. Он назвал предполагаемым местом беседы Женеву. Кроме того, спецпредставитель американского лидера заявил, что Россия якобы отклонила предложение Ватикана на проведение встречи делегаций там.