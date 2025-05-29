Отзовут в ускоренном порядке: США ужесточают визовую политику в отношении китайских студентов

В риторике США по отношению к иностранцам всё чаще звучит мотив «ограниченного доступа». В подтверждение этого тренда — недавняя публикация посольства США на Украине. На официальных страницах дипмиссии появились сообщения с предупреждениями: «ваша виза истекла», «ваша виза аннулирована», «вам необходимо покинуть страну». Эти заявления сопровождались цитатой Марко Рубио, где он напомнил, что возможность находиться в США не является неотъемлемым правом.