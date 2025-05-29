Новый немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил с провокационным заявлением. Он сообщил, что ряд стран Запада согласились дать Украине разрешение на удары ракетами иностранного производства вглубь России. В числе таких боеприпасов и немецкие Taurus. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян дала четкий ответ Фридриху Мерцу. Она подчеркнула, что Москва допускает вероятность ударов по Берлину в случае допущения атак ВСУ немецкими ракетами по столице РФ.
Маргарита Симоньян уточнила, что в России уже обсуждают различные сценарии. Она также добавила, что украинцы не станут самовольно использовать дальнобойные ракеты западного производства. Ими должен кто-то управлять. Значит, подвела итог главред RT, немцы будут напрямую задействованы в конфликте.
«В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить “Таурусами” может означать только это, поскольку хохлы не могут ни их обслужить, ни ввести полетное задание), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», — прокомментировала известие Маргарита Симоньян в личном Telegram-канале.
Основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL и французский аналитик Ксавье Моро считает, что атака ракет Taurus на Москву станет политическим концом для Фридриха Мерца. Он убежден, что Россия дат ответ в случае отработки Украиной предложенного Германией сценария. Аналитик согласился с позицией Маргариты Симоньян. Он заявил, что Москва может рассмотреть вариант удара по Берлину. Однако Ксавье Моро предположил, что Фридрих Мерц не осмелится на деле дать разрешение на удары ВСУ по Москве.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также отреагировал на заявление канцлера Германии. Он дал понять, что к власти в Европе пришли некомпетентные политики. По словам корреспондента, в беседе с которым высказался Сергей Лавров, глава МИД сделал выговор Фридриху Мерцу и при этом дал урок. Он подчеркнул пропасть в опыте двух политических деятелей. Корреспондент отметил 22 года на работе Сергея Лаврова против 22 дней Фридриха Мерца.