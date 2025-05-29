Маск поблагодарил Трампа и сообщил об уходе из правительства США

«Поскольку мой запланированный срок на позиции специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы», — отметил Маск.
Он также добавил, что миссия DOGE продолжит укрепляться со временем и станет частью жизненного уклада правительства.
Как сообщал Life.ru, слухи о «исчезновении» Маска из политики начали ходить после 20 мая. Западные СМИ утверждали, что миллиардер не достиг ощутимых результатов, что стало причиной его ухода из команды Трампа.