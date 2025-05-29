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Маск поблагодарил Трампа и сообщил об уходе из правительства США

Глава департамента эффективности Правительства США (DOGE) Илон Маск написал на своей странице в соцсети X, что его полномочия как специального госслужащего завершаются. Он выразил благодарность президенту Дональду Трампу за «возможность сократить расточительные расходы» кабмина.

Источник: Life.ru

«Поскольку мой запланированный срок на позиции специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы», — отметил Маск.

Он также добавил, что миссия DOGE продолжит укрепляться со временем и станет частью жизненного уклада правительства.

Как сообщал Life.ru, слухи о «исчезновении» Маска из политики начали ходить после 20 мая. Западные СМИ утверждали, что миллиардер не достиг ощутимых результатов, что стало причиной его ухода из команды Трампа.