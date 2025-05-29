Украина не заинтересована в урегулировании, полагает дипломат.
Украинские власти пытаются избежать прямых переговоров с Россией и вовлекают в процесс европейские страны, чтобы затруднить политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛавров объявил дату второго раунда переговоров России и Украины: когда и где пройдет встреча.
«Украина пытается всячески втянуть за собой европейские страны для того, чтобы они срывали в любом варианте переговоры. И они для этого будут максимально пытаться использовать запрещенные инструменты», — подчеркнул Мирошник в интервью газете «Известия». По его словам, Киев задействует все доступные возможности, чтобы препятствовать диалогу между Россией и США.
Дипломат добавил, что Москва и Вашингтон стремятся к поиску политико-дипломатических путей урегулирования ситуации, при этом Россия настаивает на достижении суверенных целей. В то же время, по мнению Мирошника, Украина ориентируется на позицию европейских стран, которые призывают к продолжению военных действий настолько долго, насколько это возможно.
Как ранее отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз предпринимает попытки помешать возобновлению переговорного процесса между Москвой и Киевом. На этом фоне Соединенные Штаты сохраняют курс на поиск мирного решения украинского конфликта, однако сталкиваются с противодействием как со стороны европейских стран, так и киевских властей.