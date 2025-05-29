Мирошник: Украина для срыва переговоров хочет использовать страны Европы

«Украина пытается всячески втянуть за собой европейские страны для того, чтобы они срывали в любом варианте переговоры. И они для этого будут максимально пытаться использовать запрещенные инструменты», — подчеркнул Мирошник в интервью газете «Известия». По его словам, Киев задействует все доступные возможности, чтобы препятствовать диалогу между Россией и США.