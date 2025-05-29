Суд США оставил в силе 25% пошлины на импорт автомобилей, стали и алюминия

Отметим, что повышенные тарифы на импорт стали и алюминия начали действовать в марте 2025 года после истечения ранее действовавших исключений и квот на беспошлинную торговлю. Эти меры, направленные на защиту американских производителей, восстановили глобальный тариф в размере 25% на весь импорт данных металлов. Пошлины распространяются на сотни товаров от гаек и болтов до алюминиевых банок с газировкой.