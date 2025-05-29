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Суд США оставил в силе 25% пошлины на импорт автомобилей, стали и алюминия

Решение Федерального суда США по международной торговле не отменяет действующие пошлины в размере 25% на импорт автомобилей, стали и алюминия. Об этом сообщает CNN.

Источник: Life.ru

Согласно информации телеканала, суд признал, что президент Дональд Трамп превысил свои полномочия, вводя эти тарифы в рамках Закона об экономических полномочиях в условиях международных чрезвычайных ситуаций. Однако это не касается пошлин на автомобили и металлы, которые остаются в силе.

Отметим, что повышенные тарифы на импорт стали и алюминия начали действовать в марте 2025 года после истечения ранее действовавших исключений и квот на беспошлинную торговлю. Эти меры, направленные на защиту американских производителей, восстановили глобальный тариф в размере 25% на весь импорт данных металлов. Пошлины распространяются на сотни товаров от гаек и болтов до алюминиевых банок с газировкой.

Ранее Трамп объяснил, почему не вводит дополнительные санкции против России. По словам американского лидера, он надеется на мирное урегулирование украинского кризиса, и не хочет «всё испортить».